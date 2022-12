Homem é preso com arma de fogo no Morro do Cavalão, em Niterói

Pistola apreendida com o suspeito - Foto: Divulgação

Pistola apreendida com o suspeito - Foto: Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta segunda-feira (19), no Morro do Cavalão, Niterói.

A ação ocorreu quando agentes do 12ºBPM se deslocavam para a base do Cavalão e se depararam com suspeitos em uma localidade conhecida por ser ponto de tráfico de drogas.

Ao ser abordado, o suspeito tentou sacar a arma contra os policiais, mas logo foi imobilizado e preso pelos PMs.

Com o acusado, foram encontrados uma pistola G-Cherokee 9mm e nove munições. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.