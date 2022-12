PM apreende arma e drogas após confronto em Niterói

No fim da tarde desta segunda-feira (19), policiais do 12º Batalhão (Niterói|), com apoio do equipes do DPO do Largo da Batalha, foram verificar uma ocorrência na Travessa Doutor Beltrão, no bairro Santa Rosa, em Niterói.

A suspeita era sobre uma residência, no endereço citado, onde diariamente criminosos realizariam a venda de entorpecentes, munidos de armamento. Diante da denúncia, a equipe chegou ao local e um breve confronto foi iniciado.

Após cessar os disparos, uma suspeita foi encontrada com ferimentos após ser alvejada. Com ela, foram apreendidos um rádio transmissor, entorpecentes e uma pistola. A suspeita foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, onde foi atendida.

A ocorrência está em andamento.