Acusado de integrar milícia e instalar serviços clandestinos de TV é preso no Rio

Com ele, foram apreendidos cartões clandestinos com cobrança de mensalidade aos locais - Foto: Divulgação

Um homem acusado de integrar um dos principais grupos paramilitares do estado do Rio de Janeiro foi preso nesta segunda-feira (19/12), na Zona Oeste da capital fluminense. Segundo a Polícia, o acusado realizava instalação e cobranças de serviços ilegais de TV e internet na região de Guaratiba.

Suspeito de fazer parte da milícia de Zinho, investigado por diversos crimes e apontado como líder uma organização criminosa local, o homem preso nesta segunda (19/12) foi encontrado com diversos cartões clandestinos, onde constavam informações de moradores que pagavam uma mensalidade pelo serviço de "gatonet".

De acordo com o relato do detento, ele recebia cerca de 180 mil reais por mês com o serviço ilegal no bairro. Ele foi capturado por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que o encaminhou para a unidade na Cidade de Polícia (Cidpol) onde ficará à disposição da Justiça.