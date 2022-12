Funcionário de creche em Itaboraí morre após ser atingido por bala perdida

Um funcionário da equipe de limpeza de uma creche municipal em Visconde de Itaboraí morreu após ser atingido por uma bala, nesta segunda-feira (19/12)

Faxineiro do Centro Esportivo Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Maria Luiza da Conceição, o homem foi atingido pelos disparos próximo ao seu local de trabalho, na Avenida Getúlio Vargas. De acordo com relatos de testemunhas a região enfrentou intenso tiroteio na tarde desta segunda (19/12).

A cena do crime, segundo informações da Polícia Civil, foi alterada por agentes da PM por conta da troca de tiros. Familiares da vítima se reuniram à tarde, na praça do bairro em Itaboraí, para protestar contra a ação da Polícia Militar que teria culminado na morte do homem.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) registrou a ocorrência e irá investigar o caso. Ainda não se sabe quem foi o autor do disparo que atingiu o faxineiro.