Viatura da PM é flagrada derrubando motociclista no Rio; confira vídeo

Uma viatura da Polícia Militar foi flagrada atravessando em alta velocidade uma via em Irajá, na Zona Norte do Rio, e derrubando um motociclista no trajeto. O registro foi feito na noite da última quinta-feira (15/12) e viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

No trecho, o carro é visto ultrapassando veículos que realizavam um 'rolêzinho' (trajeto compartilhado entre várias motos) numa via e avançando em direção a uma motocicleta. Depois que a moto é derrubada, a viatura segue o caminho sem parar para prestar socorro. Confira o vídeo abaixo:

A Polícia Militar afirmou que um procedimento interno para investigar o incidente foi instaurado e que os agentes envolvidos no caso já foram identificados.