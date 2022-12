Adolescente é apreendido carregando 20 tabletes de cocaína em rodoviária

Ação da BPTur contou com ação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) - Foto: Divulgação

Um adolescente foi apreendido carregando 20 tabletes de pasta base de cocaína no Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro, a "Novo Rio", em Santo Cristo. Ele foi encontrado por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) no último sábado (17/12).

Segundo o relato dos oficiais, o rapaz escondeu a droga dentro de uma mala de viagem. Todo o material entorpecente foi apreendido. A 4ª DP (Praça da República) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) receberam a ocorrência. A ação contou com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que esteve no local para tentar impedir movimentação de tráfico de drogas e armas no local.