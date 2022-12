Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de jovem em Pilares

O Disque Denúncia, divulga neste domingo (18), cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão do envolvido na morte de Isaias Correia Dias, de 17 anos. Ele foi vítima de um ataque com faca durante uma tentativa de assalto. Ele completaria 18 anos no próximo dia 26.

O crime aconteceu na última quarta-feira (14), na passarela 3 da Linha Amarela, na altura dos bairros de Pilares e Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, por volta das 23h. Isaias foi atingido na altura do tórax. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, ainda na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sob investigação da DHC. Agentes da especializada seguem em diligência para identificar e prender o autor do crime.

Denuncie a localização de envolvido, que estava em uma moto, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ