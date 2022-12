Novas barricadas preocupam moradores da Trindade

Novos endereços foram obstruídos por organizações criminosas locais no bairro da Trindade, em São Gonçalo, na última semana. Moradores da região relataram que cinco ruas tiveram seu acesso impedido por conta de barricadas.

De acordo com os relatos anônimos, as vias impedidas foram a Rua Cidade de Olinda (na altura da esquina com a rua Caçapava); Cabo Frio (na esquina com a rua Barra Mansa); Cuiabá (na esquina com a rua Uruguaiana); Itajubá e Rua Maria Amélia de Almeida (com impedimentos em esquinas com suas transversais).

Os moradores contam que o acesso de carros de aplicativo foi dificultado depois da instalação dos impedimentos, que assustam motoristas das plataformas. Além disso, os moradores se preocupam com o acesso de serviços como ambulâncias e SAMU em casos de emergência nos locais.

Os suspeitos utilizam lixo, pedaços de madeira e colchões velhos para obstruir os acessos.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) "tem empenhado esforços para prevenir e coibir as investidas criminosas que afetam a livre circulação das pessoas, além de regularmente fazer a retirada de obstáculos colocados em vias públicas (barricadas) em diferentes bairros do município, incluindo a Trindade".

A corporação ainda acrescentou que as ações de desobstrução, assim como outras operações do Batalhão, são planejadas de acordo com informações do Setor de Inteligência e denúncias obtidas, "sendo respeitadas as determinações atualmente vigentes e contando com o maquinário adequado para retirada de tais artefatos".