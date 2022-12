Confronto entre policiais e criminosos deixa três feridos na Avenida Brasil

Após troca de informações entra a PRF e a PMERJ, que indivíduos em um veículo Jeep Compass acabara de realizar arrastão na Avenida Brasil, equipes da PRF encontraram o referido automóvel na pista central, sentido Centro, na altura da Cidade Alta.

Com a ordem de parada, os passageiros efetuaram diversos disparos de fuzil contra os policiais que revidaram. Momento que iniciaram fuga, no entanto, perderam o controle e colidiram na muro divisor de pista.

No mesmo instante, três passageiros, (dois portanto fuzil e um portanto pistola) desembarcaram do veículo efetuando diversos disparos. Cessada a agressão as equipes da PRF e BPVE-PMERJ prenderam os três indivíduos feridos que foram socorridos para o hospital Getúlio Vargas.

Foram encontrados dois fuzis AK - 47 cal. 762, uma pistola Taurus PT 101 Cal. 40, 14 carregadores de AK -47, 1 carregador cilíndrico de AK - 47, 1 carregador de pistola PT 101, 529 munições de AK - 47 Cal. 762, 4 munições cal. 40 e dois coletes com placa balística para fuzil.