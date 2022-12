Mãe é presa por usar o filho para pedir esmolas

Policiais civis da 9ª DP (Catete) prenderam, nesta quinta-feira (15/12), uma mulher pelos crimes de abandono intelectual e submeter criança a vexame ou constrangimento. Ela foi capturada em ação conjunta com agentes de segurança do MetrôRio na estação Catete, na Zona Sul da Capital Fluminense.

De acordo com as investigações, a acusada estava, há mais de seis meses, expondo o filho dela, de apenas um ano, para pedir esmolas no interior das composições e estações do metrô. Em sede policial, ela alegou que pratica a conduta no Rio de Janeiro e em sua cidade natal, São Paulo, e que outros familiares também o fazem, para conseguirem sobreviver.

A mãe da autora compareceu à distrital e ficou com a guarda temporária da criança.