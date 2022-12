Disque Denúncia pede informações sobre homem suspeito de esfaquear com 30 golpes a ex-mulher

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (17), cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM/São João de Meriti), a fim de obter informações que levem à prisão de Wellington dos Santos Simbras, de 39 anos. Ele é o principal suspeito de esfaquear a ex-mulher, Larissa Pimenta de Melo, de 33 anos, pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento de oito anos.

O crime aconteceu no domingo, dia 4 de dezembro, durante uma festa do barracão de candomblé que a vítima frequenta, no bairro Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense. Mesmo sem fazer parte do grupo religioso, Wellington frequentava o local às vezes para acompanhar a ex-esposa. Larissa conta que, no dia do ataque, Wellington foi ao local na tentativa de se reaproximar dela.

No único momento em que ficaram sozinhos, ele a atacou com uma faca de pão, dentro do carro dela que estava estacionado na frente do local da festa, e começou a agredi-la. Ela foi esfaqueada com 30 golpes, 27 deles na cabeça, rosto e pescoço. Durante o ataque, ela também foi mordida e disse que também sofreu uma tentativa de estupro.

Contra Wellington Simbras, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Plantão Judiciário do Rio de Janeiro, pelo crime de Feminicídio (Art. 121, § 2º, VI e § 2º - A).

Denuncie a Localização do foragido Wellington Simbras, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O caso está sob investigação da DEAM/São João de Meriti. Agentes da especializada, seguem em diligências para prender o autor do crime, que já é considerado um foragido da Justiça.