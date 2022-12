Dois acusados de roubo são presos na zona sul de Niterói

Acusados de roubo, dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos no final da noite desta quinta-feira (15), na Rua Visconde de Moraes, no Ingá, Zona Sul de Niterói.

De acordo com policiais militares, após receberem a informação de que dois homens, em uma motocicleta, estariam realizando assaltos. Com as características, eles localizaram a dupla num posto de combustíveis.

Com os acusados, foram encontrados um simulacro de pistola e vários itens de roubo.

A dupla foi levada para a central de flagrantes da 76°DP (Centro), onde duas pessoas que realizavam registro de ocorrência reconheceu a dupla como autores dos crimes.

Os acusados foram presos em flagrante pelo crime de roubo e deverão ser encaminhados ao sistema prisional ainda na manhã desta sexta-feira (16).