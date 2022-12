Homem que cometia maus-tratos à animais é preso em flagrante no Rio

No imóvel dele, foram encontrados dez cães em condições de vulnerabilidade - Foto: Divulgação

No imóvel dele, foram encontrados dez cães em condições de vulnerabilidade - Foto: Divulgação

Um homem que não teve a identificação revelada foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta quinta-feira (15), por maus-tratos à animais em Botafogo, no Rio de Janeiro.

No imóvel do acusado foram encontrados dez cães em condições de vulnerabilidade, sendo dois adultos e oito filhotes em um cômodo com pouca ventilação e grande quantidade de fezes e urina.

Os agentes da 10ª DP (Botafogo) chamaram representantes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais que confirmaram os maus-tratos. Os cães, que não eram vacinados, foram levados para um abrigo.