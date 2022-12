Filho de Sérgio Cabral é solto e irá responder por organização criminosa ou lavagem de dinheiro

Nesta quinta-feira (15), por decisão da juíza Rosália Monteiro, da 3ª Vara Federal Criminal do Rio, expedida nessa quarta (14), a Justiça Federal revogou pedido de prisão preventiva e mandou soltar o filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral.

A decisão determina que José Cabral responda às investigações em liberdade, mas com algumas medidas cautelares. Ele não deve ficar em prisão domiciliar.

O filho do ex-governador foi um dos alvos da Operação Smoke Free, da Polícia Federal, contra “uma organização criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros”. Ele foi inicialmente indiciado com três acusações, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro, mas responderá apenas por uma. O envolvimento do empresário com esquema de corrupção já foi descartado dos autos.

O empresário deixou o Batalhão Prisional da PM, em Niterói, por volta das 16h e foi para casa.