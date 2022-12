Irmã de Léo Moura se entrega e vai para prisão domiciliar no Rio

Irmã do ex-atleta teria vendido ingressos falsos para o Rock in Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Irmã do ex-atleta teria vendido ingressos falsos para o Rock in Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura - acusada, em setembro, de participar de um esquema de estelionato envolvendo ingressos falsos para o festival Rock in Rio - se entregou a Polícia e entrou em prisão domiciliar na última quarta-feira (14/12).

Lívia da Silva Moura era alvo de um mandado de prisão preventiva, decretado após denúncias feitas pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ). Na quarta (14/12), o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos aceitou um pedido da defesa da acusada e transformou o regime para domiciliar.

A justificativa pra a mudança na pena foi o fato de Lívia ter uma filha, de oito anos, com uma deficiência auditiva de grau severo. Com isso, a suspeita ficará restrita a sua residência e deverá usar uma tornozeleira eletrônica. Apesar disso, até o início da tarde desta quinta (15/12), ainda não haviam registros de que Lívia colocou o monitorador eletrônico.

Os advogados da acusada preferiram não comentar as circunstâncias da ida de Lívia a Polícia. As informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), porém, são de que a própria procurou as autoridades para confessar os crimes.

Lívia era acusada de liderar um grupo de golpistas que teria, segundo o inquérito, criado um site falso similar ao do festival Rock in Rio para vender ingressos falsificados. A 16ª DP (Barra da Tijuca) investiga o caso. Além desse, há outras duas denúncias similares contra a mulher em eventos diferentes. Ao todo, ela teria causado um prejuízo de 300 mil reais em golpes distintos, conforme aponta a 1ª Promotoria de Investigação Penal Territorial da Zona Sul e Barra da Tijuca.