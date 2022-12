Traficantes obstruem avenida no Rio do Ouro após retirada de barricadas

No última segunda-feira (12), a Polícia Militar realizou a remoção das barricadas que obstruíam a Avenida Expedicionário Bittencourt Rodrigues, após denúncia divulgada em reportagem de O SÃO GONÇALO. Horas depois, traficantes locais recolocaram as barricadas na via. Os moradores aguardavam a liberação da avenida desde o mês passado.

O bloqueio da avenida, que serve de acesso ao Posto de Saúde Doutel de Andrade, ao CIEP 513 e à Escola Municipal Alberto Pasqualini, impede a circulação da população e causa medo nos moradores.

Em resposta, a Assessoria da PMERJ informou que: "o 7ºBPM (São Gonçalo) realiza ações para prevenir e coibir as investidas criminosas que afetam a livre circulação das pessoas, assim como o deslocamento de veículos de prestadores de serviços, além de fazer a retirada de obstáculos colocados em vias públicas ("barricadas").

Ressaltamos, ainda, que as unidades da Corporação seguem planejamento prévio e protocolos técnicos para atuar em comunidades, como no caso da região mencionada, tendo como preocupação central a preservação de vidas - da população local e de policiais militares envolvidos na ação."