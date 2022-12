Polícia Civil prende uma das maiores quadrilhas especializadas em extorsão do Rio

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) desarticularam, nesta terça-feira (13/12), uma das maiores quadrilhas especializadas em extorsão do estado do Rio de Janeiro. Na ação, sete pessoas envolvidas na organização criminosa foram presas em flagrante.

Após 48 horas de trabalho de investigação do Setor de Inteligência, os agentes localizaram e detiveram o grupo, que fazia as vítimas acreditarem que parentes estariam sequestrados, passando então a exigir pagamentos através da modalidade pix. As prisões ocorreram na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio, e nos municípios de Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia, na Baixada Litorânea.

Na manhã desta segunda-feira, os parentes das vítimas – uma mulher e seu filho – compareceram à especializada para comunicar a ocorrência. Na ocasião, informaram que, desde a noite do dia anterior, não tinham recebido notícias dos dois, e que diversas transferências haviam sido feitas até aquele momento pelas vítimas a pessoas desconhecidas. Em posse das informações, as equipes realizaram várias diligências e localizaram ambos, bastante fragilizadas emocionalmente

.As diligências continuaram na capital e em diversos municípios, o que resultou na identificação e prisão dos envolvidos. As investigações revelaram a participação de quatro criminosos que atuavam de dentro de um presídio de Minas Gerais, e eram responsáveis por fazer as ligações para as vítimas. Um deles era o chefe da organização criminosa.

Com base nessas informações, foi instaurado inquérito para apurar a participação dessas pessoas no interior do estabelecimento prisional, bem como representar pela prisão preventiva deles e identificar outros integrantes da quadrilha. Os sete presos vão responder pelos crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa.