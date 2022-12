Polícia Civil apreende cerca de R$ 3 milhões em drogas que seriam enviadas por correspondência

Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) já apreenderam drogas avaliadas em cerca de R$ 3 milhões em seis dias de operações no Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão. As ações de fiscalização – realizadas em conjunto com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Receita Federal e os Correios – examinaram correspondências que iriam para outros municípios e estados brasileiros.

Entre os entorpecentes apreendidos nos seis dias de operação, estão ecstasy, maconha, haxixe, lança perfume, cocaína e crack. Todas as drogas apreendidas são levadas para a sede da DRE, na Cidade da Polícia. O material vai passar por perícia, para confirmar sua composição.

A DAIRJ investiga a origem e o destino de cada uma das correspondências. Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos.