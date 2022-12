Polícia prende gerente geral do tráfico da comunidade da Grota, no Complexo do Viradouro, Niterói

Informações ao Disque Denúncia levaram policiais do 12º BPM (Niterói), na última terça-feira (13), até a comunidade da Grota, no interior do Complexo do Viradouro, em Niterói, onde foram recebidos a tiros por criminosos. Após confronto, a equipe conseguiu deter três integrantes do bando, entre eles o gerente geral do tráfico na comunidade, conhecido como 'Empresário'. Com eles, os agentes encontraram um carregador de pistola, cinco munições Cal. 9mm, 175 invólucros de maconha, 120 pinos de cocaína. 100 pedras de crack, um celular Xiaomi e um rádio transmissor.

De acordo com a polícia, os demais detidos foram identificados como 'Cabelinho' e 'Bené'; este, foragido da Justiça.

Após receberem voz de prisão, o trio foi encaminhado à 79ª DP (Charitas - Niterói) para o registro da ocorrência e, em seguida, conduzidos até a 76ª DP (Central de Flagrantes), onde foram autuados.

Ajude a Polícia!

Denuncie ações do tráfico ao Disque Denúncia.

Central de atendimento: 21.2253 1177

WhatsApp: 21.99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.