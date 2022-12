Quatro crianças são encontradas mortas em casa; pai é o suspeito do crime

Quatro crianças foram encontradas mortas em uma residência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu na noite de terça (13), dentro de uma casa de madeira, no bairro Alvorada, localizado na região metropolitana da Capital. O principal suspeito é o pai, David da Silva Lemos de 28 anos, que foi preso na madrugada desta quarta (14), enquanto se escondia em um hotel.

As crianças são filhas de David com a mesma mãe e estavam passando o fim de semana na casa da avó paterna, mas o pai havia se recusado a deixar os filhos voltarem para a casa da mãe na segunda (12) e mandado mensagens para a mãe das crianças em tom de ameaça.

A suspeita é de que as crianças tenham sido mortas entre 12 à 24 horas antes de serem encontradas pela mãe, que foi buscar os filhos no fim da tarde de terça. Três delas tinham marcas de facadas e uma de asfixia.



Segundo o delegado Edimar Machado, titular da Delegacia de Homicídios de Alvorada, o suspeito tinha uma relação conturbada com a mãe das crianças por causa da guarda compartilhada.