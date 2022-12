Polícia Civil prende homem acusado de agredir mulher com pedaço de madeira

Um homem acusado de agredir uma mulher com um pedaço de madeira, no Centro do Rio, foi preso por agentes da 9ª DP (Catete), nesta terça-feira (13/12). O autor também teria tentado passar a mão na vítima, que estava trabalhando em uma feira, no último sábado (10/12).

A prisão ocorreu após informações do Setor de Inteligência da unidade. O homem foi localizado e detido na Praça General Osório, em Ipanema, Zona Sul da cidade. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo.

O acusado ainda é apontado como um dos integrantes do tráfico de drogas na Comunidade da Babilônia, em Copacabana, e também responde por tentativa de homicídio.