MPRJ cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito, deputado federal eleito e secretários de Itaperuna

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), em parceria com a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Itaperuna, realiza, na manhã desta quarta-feira (14/12), operação para cumprir mandados de busca e apreensão de documentos e aparelhos eletrônicos na sede da Prefeitura de Itaperuna, no gabinete do Prefeito Municipal, Alfredo Paulo Marques Rodrigues ("Alfredão"), seu filho, do deputado federal eleito, Murillo Gouvêa, e de secretários municipais.

A operação tem como finalidade apurar possível ato de improbidade administrativa com lesão ao erário, cometido pelos agentes públicos e privados ao permitir a utilização da Administração Pública Municipal para favorecer a pré-candidatura de seu filho Murilo Gouvêa ao cargo de deputado federal, mediante a contração em massa de funcionários por RPA (recibo de pagamento autônomo).

Também são alvos da operação a Secretaria Municipal de Saúde e o gabinete da secretária da área, bem como o setor de pagamentos, contratos e recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde; a Secretaria Municipal de Administração e de Governo de Itaperuna, inclusive o gabinete do secretário Municipal das pastas; e o Setor de Pagamentos de RPA e Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaperuna.

Além disso, são realizadas buscas nas agências do Banco Bradesco em Itaperuna para obter cópias dos extratos bancários das contas do Município de Itaperuna e do Fundo Municipal de Saúde utilizados para pagamento das pessoas contratadas entre os anos de 2020 e 2022.