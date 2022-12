Homem é preso em flagrante com 42 modens roubados - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (13), um homem de 42 anos, identificado como Flaviano do Ramo Barros Costa, foi preso em flagrante pelos agentes da 30ª DP (Marechal Hermes), com 42 modens roubados em Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

O homem estava em um veículo que transportava os aparelhos de transmissão por fibra ótica. De acordo com informações da Polícia Civil ele teria se apresentado como motorista de aplicativo e afirmado que os equipamentos foram roubados de uma grande empresa de telefonia em Duque de Caxias para serem posteriormente vendidos a centrais de 'gatonet' clandestinas.

A prisão de Flaviano foi possível graças às investigações sobre uma associação criminosa que desvia equipamentos de telecomunicação de empresas prestadoras de serviços públicos.

Ele foi levado à 30ª DP (Marechal Hermes) e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional, onde estará a disposição da Justiça.