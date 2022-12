Suspeito de participar de ataque no bairro Palmeirinha foi preso no Rio

Policiais militares prenderam na tarde de segunda-feira (12) dois suspeitos de tráfico de drogas no Muquiço, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os acusados são Kléberson Silva dos Santos, vulgo “Tinem”, de 28 anos, e um segundo suspeito, de 27 anos, que ainda não foi identificado.

Após informações recebidas, os policiais do 9º BPM, juntamente com o Grupamento de Ações Táticas (GAT), localizaram dois suspeitos que, ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga, e acabaram detidos. Com eles, foram encontrados uma pistola, dezesseis munições intactas, dois rádios transmissores e um farto material entorpecente.

De acordo com a PM, eles fazem parte de uma organização criminosa que controla os pontos de drogas no Muquiço (TCP). Kléberson também é suspeito de ter participado, recentemente, de um ataque na comunidade rival, Palmeirinha (CV), em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio.

Contra Kléberson, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), por ter empreendido fuga do sistema prisional, em 2021, onde estava recolhido, e pelo crime de Associação para produção e Tráfico e condutas afins. Lá, ele foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão. O outro suspeito responde na justiça pelos crimes de associação e tráfico de drogas.

