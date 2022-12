Cinco suspeitos são presos durante ação policial no Areal, em Itaboraí

Um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos terminou com cinco presos na manhã desta terça-feira (13/12) em Areal, comunidade no município de Itaboraí.

A corporação informou que agentes do 35° BPM (Itaboraí) foram enviados ao local para reprimir o movimento do tráfico de drogas na comunidade. Segundo o comando da unidade, cinco homens foram presos durante um patrulhamento no interior da comunidade.

Durante a ação, foram apreendidas uma pistola, munições, 113 pedras de crack, 113 trouxinhas de maconha e 71 pinos de cocaína. A ocorrência foi registrada na 71 ª DP (Itaboraí).