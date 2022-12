Passageiro quebra janela de metrô durante discussão e é detido no Rio

Um passageiro do metrô foi detido no Centro do Rio na manhã desta terça-feira (13/12) após se envolver em uma discussão e quebrar a janela de um dos vagões.

O homem estava viajando na Linha 1 do MetrôRio quando se iniciou uma discussão entre ele e outro usuário do coletivo. Na altura da estação Estácio, no Centro, o homem quebrou a janela e agentes de segurança da concessionária que gere o serviço foram chamados para conter a situação.

O passageiro foi levado para uma Delegacia e o trem carro que teve sua janela danificada parou de circular após o fim da viagem. Ele deve passar por procedimentos de manutenção em breve.