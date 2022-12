Preso em Niterói acusado de espancar e esfaquear ex-companheira; vídeo

Foi preso nesta manhã de terça-feira (13), em Niterói, um homem acusado de esfaquear a ex-companheira. A prisão aconteceu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói.

O crime aconteceu no dia 16 de novembro do ano, na residência do ex-casal, na Travessa Pinheiral, no Largo da Batalha, em Niterói, quando o acusado espancou e esfaqueou a vítima, na altura do seio esquerdo.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Ele foi denunciado e o mandado de prisão foi expedido no dia seguinte ao crime, sendo cumprido nesta terça-feira. Ele será transferido para o sistema prisional ainda esta semana.