Casal é preso acusado de matar a filha de quatro meses

Eles foram localizados na Usina Santa Isabel, no município do Norte Fluminense, após levantamento de inteligência - Foto: Divulgação

Policiais civis da 144ª DP (Bom Jesus do Itabapoana) prenderam, nesta segunda-feira (12/12), um casal acusado de matar a própria filha, uma bebê de apenas quatro meses. Eles foram localizados na Usina Santa Isabel, no município do Norte Fluminense, após levantamento de inteligência sobre o paradeiro dos autores.

De acordo com as investigações, a criança deu entrada em um hospital da região com fraturas pelo corpo e um quadro de hemorragia intracraniana. Ela veio a falecer no último dia 22 de novembro, o que causou grande comoção na cidade. Com isso, a autoridade policial representou pela prisão do casal, e tão logo o mandado foi expedido, os agentes saíram para cumpri-lo.

Após a formalização dos procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.