Em ação, PM prende quatro suspeitos e recupera dois carros roubados no Rio

Nesta segunda-feira (12), os agentes do 4º BPM (São Cristóvão), de batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área (Centro, Zonas Sul e Norte), do Comando de Operações Especiais (COE) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), realizaram uma ação no bairro Estácio, Rio de Janeiro.

A PM informou que os agentes recuperaram dois carros roubados, prenderam quatro suspeitos, derrubaram barricadas e demoliram muros de contenção colocados pelo tráfico de drogas da região.

Todas as ocorrências foram encaminhadas para a 6ª DP (Cidade Nova).