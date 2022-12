'Faraó das Bitcoins' fica em cela de segurança máxima

Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó do Bitcoins", deve ser transferido para uma cela de segurança máxima em presídio federal após a descoberta de novas denúncias ligadas a ele. As novas investigações apontam que o acusado tinha um grupo de atiradores a seu serviço para assassinar concorrentes.

Preso em 2021 por acusações de orquestrar um esquema de fraudes bilionárias, o investidor está sendo alvo de nova operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-RJ. O grupo encontrou registros de ligações que revelam que Glaidson pagava uma "tropa" pessoal de detetives e pistoleiros contratados para eliminar qualquer um que ameaçasse seu domínio no mercado de criptomoedas e pirâmides na Região dos Lagos, onde atuava.

O dono da GAS Consultoria também pagava pelos veículos e armas utilizados pelo grupo, conforme aponta a investigação. Seis empresas de fachada teriam sido criadas, segundo o Gaeco, para sustentar as atividades do grupo, organizadas por um setor de inteligência próprio.

O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Especializada, determinou que, à luz das novas informações obtidas, o detento deve ser encaminhado para a para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Gericinó. Ele estava preso em outro presídio do mesmo complexo, a Penitenciária Joaquim Ferreira dos Santos.

Em dezembro de 2021, o "Faraó" já havia sido apontado como mandante do assassinato Wesley Pessano, outro investidor do mercado na região.

Os advogados de defesa do réu informou que irá recorrer a decisão da 1ª Vara assim que possível e que não teve acesso aos autos da decretação de nova prisão preventiva.