Suspeitos se passam por Enel para aplicar golpe envolvendo pix

A concessionária de energia Enel Distribuição Rio emitiu, nesta segunda-feira (12/12), um alerta para clientes a respeito de um golpe envolvendo transferências pelo pix. De acordo com a empresa, usuários têm relatado receber mensagens de golpistas que se passam pela concessionária para aplicar a fraude.

Segundo a Enel, os sites e perfis falsos entram em contato com o consumidor para coletar dados pessoais e emitir documentos de pagamento falsos. Alguns dos endereços fraudulentos chegam a aparecer no topo do ranking dos buscadores (Google, Bing, Yahoo e outros) quando o cliente pesquisa por algum serviço, como a emissão de segunda via de faturas, por exemplo.

Nos portais golpistas, é oferecida a opção de pagar os boletos da empresa através do pix, modalidade que não é aceita pela Enel. A empresa reforçou, no comunicado, que seu endereço online oficial é www.enel.com.br. Nele, há indicação de site seguro em que aparece o protocolo HTTPS no início da URL, com um cadeado de proteção. Sites falsos não trazem este cadeado e geralmente apresentam caracteres suspeitos, como o “@” (arroba), no lugar.

Além do site www.enel.com.br, a companhia também está disponível através de perfis no Twitter, no Facebook e no Instagram, além do aplicativo oficial, que pode ser baixado na Google Play ou na Apple Store; do WhatsApp Elena (somente no número (21) 99601-9608) e da Central de Relacionamento (0800 28 00 120).