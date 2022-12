Filha encontra mãe morta dentro de casa em Itaboraí

Uma mulher de 57 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na manhã desta segunda-feira (12/12), em Quissamã, Itaboraí. Encontrada pela própria filha, a vítima não era vista há uma semana.

O corpo de Maíra Lopes da Silva foi encontrado depois que a vizinha e proprietária do imóvel onde a vítima morava viu uma das luzes da residência acesa. Como Maíra não era vista desde a última segunda (05/12), a mulher estranhou e resolveu ligar para a filha da vítima, que foi ao local.

Ao chegar na casa, a filha encontrou o corpo no chão do quarto, de bruços e coberta por um lençol, próximo a cama. Marcas de sangue foram encontradas no mesmo cômodo e na sala.

A Polícia Militar foi acionada ao local e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A princípio, não foi possível identificar a causa da morte, já que o cadáver já foi encontrado em estado avançado de decomposição. Há suspeitas, porém, de homicídio.