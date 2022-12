PM morre após tiroteio em comunidade do Rio

Na manhã deste domingo (11), a Polícia Militar foi acionada após os agentes receberem a informação de que criminosos estariam se reunindo na rua Timbuaçu, próximo à comunidade da rua Tirol, na Freguesia, em Jacarepaguá.

Ao chegarem ao local, os PM's foram recebidos com disparos e iniciou-se um confronto. O soldado da Polícia Militar, Caio Cezar Lamas Cordeiro, de 31 anos, foi atingido no braço e no pescoço. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Lourenço Jorge , na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

Durante o tiroteio, um suspeito também foi encontrado ferido no chão, e assim como Caio, foi levado para o hospital do bairro vizinho mãe também não resistiu.

O soldado ingressou na PM em outubro de 2018 e fazia parte do 18° BPM (Jacarepaguá). Ele deixa esposa e filhos. Até o momento não há informações sobre local e horário do sepultamento.