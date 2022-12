Preso homem que furtou joias de compositor que morreu em Copacabana

O homem que furtou joias do apartamento do compositor Beto Aquino, em Copacabana, Zona Sul do Rio, foi preso pela Polícia Civil, nesse sábado (10). Ele era investigado pela 12ª DP (Copacabana) desde segunda-feira (05), quando o músico foi encontrado morto em sua residência. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte foi infarto do miocárdio, mas familiares deram falta de alguns bens no imóvel.

Segundo apurado, o compositor e o preso tiveram um relacionamento. No dia da morte, logo após o ocorrido, imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o homem deixando o local com bolsas e mala. Ele teria furtado joias de alto valor, além de outros pertences, como aparelhos de telefone celular.

O inquérito também apurou que o homem utilizou-se de cartões do compositor após a sua morte e estaria se desfazendo das joias subtraídas. A 12ª DP representou pela prisão preventiva dele.

Os agentes realizaram diversas diligências para prender o suspeito, com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, bem como informações fornecidas pelo Disque-Denúncia. Sem alternativas, o autor se entregou na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e foi levado para a 12ª DP para prestar esclarecimentos.