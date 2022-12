Disque Denúncia pede informações sobre principal suspeito de matar companheira na Zona Norte

Cartaz do Disque-Denúncia - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (10), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à prisão de Mário Raposo Yang, de 46 anos, principal suspeito de matar e esquartejar o corpo da companheira Daniele Lyra Nattrodt Barros, de 38, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

O cadáver da vítima foi encontrado na quinta-feira (8), no estacionamento de um supermercado, na região de Bonsucesso, dentro do carro do suspeito, que já é considerado um foragido da Justiça.

Imagens de câmera de segurança do estabelecimento, obtidas pela DHC, mostram Mário deixando o estacionamento no início da manhã de quarta-feira (7). Segundo familiares, Daniele queria se separar. Inconformado, ele teria matado a companheira.

Contra Mário Yang, foi expedido um Mandado de Prisão, pelo Plantão Judiciário do Rio de Janeiro, pelo crime de feminicídio.

A DHC responsável pela investigação, segue em diligências para prender o criminoso.



Canais para denúncia anônima:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ