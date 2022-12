Polícia Civil prende estelionatário em flagrante na Vila da Penha

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (08/12), um estelionatário que tentava aplicar um golpe, em uma agência bancária da Vila da Penha, na Zona Norte. Ele foi capturado após o Setor de Defraudações da distrital receber uma denúncia anônima relatando que havia um indivíduo praticando uma fraude no Largo do Bicão, utilizando uma identidade falsa para abrir uma conta em nome de outra pessoa para recebimento do valor de um benefício dela.

A equipe se deslocou ao endereço e constatou que o documento possuía uma fotografia que não correspondia ao homem. O autor, então, confessou que tinha recebido o documento de um terceiro indivíduo, que lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para abrir a conta no nome da vítima. O preso, porém disse que não tinha o contato ou endereço do mesmo e que não sabia o valor a ser recebido.

O acusado foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia para a formalização dos procedimentos de praxe. Ele ficará à disposição da Justiça.