Mulher que estava desaparecida é encontrada morta no Rio

Daniela foi encontrada morta dentro do carro do namorado - Foto: Redes Sociais

Desaparecida desde a última terça-feira (6), no Rio, Daniela Lyra Nattrodt Barros, de 38 anos, foi encontrada morta nesta quinta-feira (8), dentro do carro do namorado, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro. A Divisão de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Dono do carro onde a vítima foi localizada e namorado de Daniela, o homem de 45 anos é o principal suspeito do crime. Foi ele também quem localizou o corpo da vítima e entrou em contato com a polícia. Desde então ele não foi mais localizado.

Segundo informações preliminares, a vítima morava com o namorado há cerca de quatro anos, mas pretendia terminar o relacionamento. O rapaz, contudo, não teria recebido bem a notícia e passou a se comportar de forma estranha. Alguns familiares da jovem afirmaram que o crime foi cometido pelo então namorado da vítima.

A Delegacia de Homicídios segue investigando o caso e trabalha para tentar fazer a localização do suspeito.