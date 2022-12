Um suspeito morre e outro é preso em troca de tiros com PMs no Fonseca

Apreensão realizada pelos agentes do 12ºBPM - Foto: Divulgação

Um suspeito morreu e outro foi preso após trocarem tiros com agentes do 12ºBPM, na noite desta quinta-feira (8), nas proximidades da comunidade da Palmeira, no Fonseca, em Niterói.

O tiroteio ocorreu após policiais militares, que realizavam um patrulhamento nas ruas adjacentes à Alameda São Boaventura com o objetivo de prevenir assaltos a motoristas parados no congestionamento, serem avisados da existência quatro homens armados nas proximidades.

De imediato, os PMs foram até o local, na Rua São Januário, onde encontraram os suspeitos e trocaram tiros. Assim que o confronto terminou, os agentes se depararam com um dos homens caído no chão, que veio a óbito. Um outro suspeito foi preso pelos policiais.

Com os homens os agentes encontraram duas pistolas calibre 380, 404 invólucros de maconha, 66 pinos de cocaína, 18 munições e um rádio transmissor.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).