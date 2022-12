Suspeito de roubar e sequestrar uma família no Rio continua foragido

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) busca informações que levem à localização do foragido Paulo Daniel Alves de Oliveira Lima, de 19 anos. O jovem é o principal suspeito da morte de Roberto Barbieri durante o sequestro de uma família no Grajaú, Zona Norte do Rio.

O crime aconteceu no dia 7 de novembro de 2022, quando três homens e um adolescente mantiveram uma família refém por cerca de duas horas. Entre 20h30 e 22h30, o grupo realizou transferências bancárias da conta da vítima e roubou objetos da casa.

Além disso, o adolescente, apreendido no fim de novembro, tentou estuprar duas mulheres que estavam na residência. De acordo com a Polícia, foi quando Barbieri tentou impedir o ato do estupro, que foi morto com três tiros.

Contra Paulo Daniel, que se encontra foragido da Justiça, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 34ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pelos crimes Extorsão, Roubo Majorado, Latrocínio, Estupro, Associação Criminosa (Art. 288 - Código Penal), com pedido de Prisão Temporária de 30 dias.

Agentes da DHC, estiveram na comunidade do Faisão, em São João de Meriti, para procurar o acusado, mas não o encontraram. A Polícia também suspeita que uma quarta pessoa ficou do lado de fora da casa com a função de vigiar o local.

Denuncie a localização de Paulo Daniel, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

A DHC segue com as investigações para identificar e prender os outros envolvidos no crime.