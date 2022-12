Em operação, Receita Federal e Polícia Civil apreendem grande quantidade de drogas no Galeão

As drogas estavam escondidas em encomendas que serviam para esconder o material. - Foto: Divulgação

As drogas estavam escondidas em encomendas que serviam para esconder o material. - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (8), uma operação da Polícia Civil e Receita Federal apreendeu uma enorme quantidade de drogas no no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.

Os agentes encontraram cocaína negra, ecstasy, maconha, haxixe, lança perfume, crack, nbone, MDMA e comprimidos diversos escondidos em encomendas que serviam para esconder o material.

Foram encontrados 154 gramas de cocaína negra, 1,458 quilos de ecstasy, 652 gramas de maconha, 1,358 quilos de haxixe, 884 frascos de lança perfume, um grama de crack, dois gramas de nbone, 25 gramas de MDMA e cinco gramas de comprimidos diversos.

A ação contou com a ajuda da equipe de cães de faro da Divisão de Vigilância Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), além de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil.

A operação aconteceu no Centro dos Correios Doméstico do Galeão. Todo o material encontrado em encomendas postais estavam com origem ou destino para o Rio de Janeiro.