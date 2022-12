Polícia Militar interdita bingo clandestino na Zona Norte do Rio

Policiais militares, com apoio da Subsecretaria de Inteligência da PMERJ, interditaram um bingo clandestino em pleno funcionamento no Rio na noite de quarta-feira (7). O lugar fica localizado na Rua Maestro Henrique Vogeler, em Brás de Pina, Zona Norte da cidade.

De acordo com a denúncia, havia uma possível reunião de criminosos do jogo do bicho, como um foragido da Polícia Federal com o vulgo de “Cupim”, que fugiu da operação “Fim da Linha”. Ao chegar no local, os policiais abordaram todos os que estavam próximos aos estabelecimentos, porém não foi identificado nenhum dos infratores mencionados nas informações.

Enquanto procuravam no estabelecimento, os agentes encontraram um imóvel onde foram achadas oito máquinas caça-níqueis. O responsável trabalhava no local e foi conduzido à 38ªDP (Brás de Pina) para realização do registro de ocorrência. Lá, descobriram que o sujeito era quem recebia os depósitos das máquinas que foram apreendidas no local.

Denuncie a localização de bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ