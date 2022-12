Polícia Militar e aplicativo 99 firmam parceria

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro e a 99 formalizam nesta sexta-feira (09/12), às 10h, no Quartel General da Corporação, uma parceria que possibilitará a integração do sistema da empresa de aplicativo de transportes com o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (Cecopom), responsável pelo Serviço 190 da Corporação.

Após a conclusão da integração dos sistemas, será possível que tanto o motorista do veículo de aplicativo quanto o passageiro passem a contar com uma nova função no já existente botão de emergência do aplicativo, assim que a corrida for confirmada. O botão de emergência transmitirá informação em tempo real aos operadores do Serviço 190 para acionamento da viatura mais próxima à localização do carro do aplicativo.

A integração com o Serviço 190 permitirá uma resposta mais rápida e precisa da força policial em situação de emergência, sem a necessidade de transmitir as informações verbalmente ao atendente.

O sistema fornece ainda dados adicionais, possibilitando uma abordagem mais segura e assertiva. Todas as informações – do veículo e sua localização, do usuário e do motorista – estarão expostas na tela do computador da central.

As instituições já iniciaram o desenvolvimento da integração do sistema que deverá estar disponível no primeiro trimestre de 2023.