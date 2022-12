Três suspeitos são presos com mais da 1200 pinos de cocaína na Reta, em Itaboraí

Três homens foram presos, nesta quinta-feira (08/12), após serem encontrados com cocaína, crack e maconha na Comunidade da Reta, em Itaboraí.

Segundo informações da Polícia, o trio foi encontrado em um carro por agentes do 35° BPM (Itaboraí). Junto com eles, no veículo, estavam três mochilas com mais de 1200 pinos de cocaína, mais de 200 pedras de crack e cerca de 50 trouxinhas de maconha. Todo o material foi apreendido.

Durante a ação, um dos policiais militares foi baleado na perna, mas está bem e, de acordo com o relato da Polícia, não corre risco. Os três suspeitos foram capturados e levados para a 73ª DP (Neves), que registrou a ocorrência. Um deles já tem passagem por tráfico de drogas e estava em regime semiaberto. Ele e os outros dois presos serão levados ao presídio de Benfica, onde aguardarão audiência de custódia.