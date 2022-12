Polícia prende dez pessoas por associação criminosa em São Gonçalo

Os agentes apreenderam, em uma sala no bairro do Colubandê, computadores, telefones celulares e cadernos com dados de várias vítimas - Foto: Filipe Aguiar/ Arquivo OSG

Agentes da 73ª DP (Neves) prenderam dez pessoas em flagrante, nesta quinta-feira (07/12), por associação criminosa. Eles foram capturados na cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. As prisões ocorreram durante diligência para combater crimes de estelionato na modalidade do empréstimo consignado.

Os agentes apreenderam, em uma sala no bairro do Colubandê, computadores, telefones celulares e cadernos com dados de várias vítimas, na maioria idosos, e anotações com o passo a passo para aplicar os golpes. Os presos agiam no local de forma clandestina, sem qualquer tipo de licença ou autorização. Eles serão indiciados também pelo crime de estelionato.