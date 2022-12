Foragido da Justiça da Paraíba é preso em Niterói

Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam um homem acusado de roubo e latrocínio. Ele foi capturado no bairro Engenho do Mato, em Niterói, após levantamento de dados de inteligência.

Segundo as investigações, em 1991 e em 1992, homem se desentendeu com a vítima. No dia do crime, o autor caminhava com a sobrinha pelas ruas da cidade de Bayeux, na Paraíba, quando encontrou a vítima, que fugiu ao avistar o criminoso.

O autor encontrou a vítima e a matou enforcada com uma corda. Pelo crime ele foi condenado a 28 anos de prisão, dos quais já cumpriu 18 anos.