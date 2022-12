Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de policial

O Disque Denúncia, divulga nesta quinta-feira (08), um cartaz para ajudar no inquérito do Núcleo de Investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações sobre a localização do criminoso foragido, Douglas Vinicius Costa Moreira, vulgo “DG”, de 26 anos. Ele é o principal suspeito de ser o autor do homicídio praticado contra o 2º Sargento Reformado da Policia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo Galvão Sampaio, que foi morto com um tiro no rosto no dia 19 de novembro de 2022, na Rua Projetada, no Mendanha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

Nesta ocasião, a vítima transitava com seu veículo pela via pública quando percebeu que um outro veículo estacionado fechava a via, desta forma, a vítima buzinou, fato este que teria incitado uma discussão verbal com o proprietário deste veículo estacionado, Douglas Vinicius, que estava em uma padaria. Ambos estavam armados e sacaram as suas armas, e, ao final, “DG”, aproveitando um momento de distração do policial, teria efetuado um disparo no rosto de Marcelo, que morreu no local.

Segundo apurado nas investigações da DHC, a vítima não efetuou qualquer disparo com a arma que portava e, conforme informações de inteligência coletadas pela especializada, “DG”, faria parte de uma Milícia que atua na Comunidade da Carobinha em Campo Grande.

Contra Douglas Vinicius, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 4ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de - Homicídio Simples (Art. 121, caput - CP) – com pedido de Prisão Temporária. As buscas pelo autor do homicídio de Marcelo Galvão, continuam e a Delegacia de Homicídios da Capital, solicita que informações sobre o crime ou sobre a localização do procurado sejam repassadas, de forma anônima, para o Disque Denúncia.

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ