Polícia Militar faz operação no Complexo da Reta, em Itaboraí

Policiais do 35°BPM (Itaboraí) realizam, na manhã desta quinta-feira (08), uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas no conjunto de favelas do Complexo da Reta Velha.

Durante a ação os agentes irão averiguar diversas denúncias enviadas para o Disque-Denúncia por moradores da comunidade. Além de promover a retirada de barricadas colocadas pelos traficantes para dificultar a entrada e saída de policiais.

A PM solicita que a população denuncie criminosos e esconderijo de armas e de drogas. Ligue 190 ou acione o

@DDalertaRio

Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.