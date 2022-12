Motociclista é baleado no pescoço durante assalto em estacionamento de shopping no Rio

Vítima segue internada em CTI do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Foto: Reprodução/Google Maps

Um motociclista foi atingido na cabeça por um disparo durante um assalto no estacionamento de um shopping em Del Castilho, Zona Norte do Rio, na noite da última terça-feira (06/12).

O entregador Márcio Henrique Silva Pinto estava saindo do Shopping Nova América para uma entrega com um amigo quando foi assaltado por um grupo de homens. A vítima desceu de sua moto, entregou o veículo e seus pertences aos assaltantes e fugiu correndo em direção ao estabelecimento.

Mesmo após deixar a moto, um dos acusados atirou no pescoço de Márcio e gritou "morre aí agora, seu otário", segundo o relato do amigo que testemunhou o crime.

O homem foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde segue internado no CTI. A unidade informou que ele foi submetido a uma cirurgia. Seu estado de saúde é considerado grave.

A 44ª DP (Inhaúma) assumiu as investigações sobre o caso. A identidade dos suspeitos segue desconhecida. O Shopping Nova América afirmou, em nota, que o crime aconteceu em área externa a unidade comercial e que prestará qualquer ajuda que for necessária para as investigações da Polícia.