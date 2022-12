Capitão Guimarães é preso em operação da Polícia Federal no Rio

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (7), uma operação para investigar denunciados por homicídio na Região Metropolitana do Rio. Um dos presos é Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães . Ele foi preso em uma casa em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói

Capitão Guimarães é considerado um dos maiores contraventores do Rio e está sendo investigado como mandante do assassinato, que ocorreu em julho de 2020, num posto de gasolina no Colubandê, em São Gonçalo. Também no início da manhã, foi efetuada a prisão de Deveraldo Lima Barreira, integrante da organização criminosa comandada pelo Capitão. Na casa de Guimarães localizada em Armação dos Búzios, foi preso em flagrante Cristiano Cordeiro Dias.

As prisões foram feitas no âmbito da Operação Sicários, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) e a Polícia Federal. Há ainda um mandado de prisão pendente de cumprimento.

Além das três ordens de prisão, também estão sendo cumpridas 17 de busca e apreensão em endereços vinculados aos denunciados e a pessoas que permanecem sendo investigadas. Os agentes foram denunciados por homicídio ocorrido em 1° de julho de 2020, num posto de gasolina, em São Gonçalo. A investigação indica que o crime tem características de execução sumária.

Ao ser preso nesta manhã, os agentes encontraram um fuzil em sua casa e, por isso, Guimarães foi preso novamente, por posse ilegal de armas.

Dois denunciados e todos os demais alvos das medidas cautelares cumpridas hoje são integrantes e ex-integrantes das forças policiais estaduais e são suspeitos de atuarem em organização criminosa que monopoliza a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outras apostas, nos municípios de Niterói, São Gonçalo e outros da região metropolitana.

A investigação também contou com diligências cumpridas pela Polícia Civil. Mais de 100 policiais federais, do Rio de Janeiro e de Brasília, e agentes do GAECO/MPRJ participam da operação.

Capitão Guimarães está sendo encaminhado para a sede da Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio.