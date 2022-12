Homem é atingido por disparo na Comunidade do Feijão, em SG

Homem baleado deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres na tarde desta terça (06/12) - Foto: Divulgação

Um homem foi baleado, na tarde desta terça-feira (06/12), na Comunidade do Feijão, no bairro Paraíso, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, com ferimentos de disparos. Ele não soube informar de onde veio o tiro que o atingiu.

Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada ao local e, em seguida, se deslocou à comunidade para apurar a ocorrência.